Den Niederrheiner liebevoll auf die Schippe genommen Erster Auftritt für Kazmierczak in Kempen

Bei Kazmierczak ist das die Gegend rund um Kleve: Seine Jugend verbrachte er in Nütterden, heute lebt er in Materborn. Er weiß also, was Dorfleben bedeutet, und brachte das in einer formvollendeten lyrischen „Ode an die Dorfkneipe“ zum Ausdruck. Auch typische Inter­aktionen im Geschäft – dem Ort für Klatsch und Tratsch – gab er inklusi­ve sprachlicher Ausdrucksformen („Tun se mich mal drei normale Brötchen!“) treffend wieder. „Grammatik ist am Niederrhein ein unverbindliches Angebot“, so Kaz­mierczak, der auch der Frage nach­ging, wer die ersten Nie­derrheiner waren: die Römer, die Neandertaler oder gar Adam und Eva?