Innenring in Kempen gesperrt Linienbus brennt komplett aus

An der Bushaltestelle am Gymnasium am Kempener Innenring ist am Montagnachmittag ein Linienbus komplett ausgebrannt. Gegen 16.35 Uhr wurden der Löschzug Kempen und die Löschgruppe Unterweiden der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert, kurz darauf wurde auch der Löschzug Schmalbroich hinzugerufen.