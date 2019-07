Drei Menschen schwer letzt : Linien-Multibus prallt auf Auto mit Gasanlage

Heinsberg Zwischen einem Linien-Multibus und einem Auto mit Gasanlage kam es am Samstagabend in Heinsberg zu einem heftigen Unfall. Die Ursache ist bislang unklar.

Am Samstagabend gegen 21 Uhr kam es auf der Kempener Strasse, in Höhe der Ampelkreuzung Oberstraße, zu einem Unfall zwischen einem hier eingesetzen Linien-Mulitbus und einem Auto mit Gasanlage. Drei Menschen wurden nach Informationen unserer Redaktion schwer verletzt. Zwei davon befanden sich in dem Auto, im Multibus befand sich bei dem Unfall niemand außer dem Fahrer.