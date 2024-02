Konzert in Kempen Wohltuend entschlackte Gesangskultur

Patrick Grahl ist ein vielseitiger Tenor. Insidern dürfte er vor allem als herausragender Evangelist in Passionen und als Oratoriensänger ein Begriff sein. Weniger bekannt ist, dass der im Thomanerchor geschulte und an der Musikhochschule „Felix Mendelssohn Bartholdy“ bei Berthold Schmid ausgebildete gebürtige Leipziger sich bereits in zahlreichen Bühnenrollen bewährt hat.