Noch sind Karten erhältlich Alterspubertät Thema beim Lesetalk in Kempen

Außerdem bietet Hospital-Küchenleiter Andreas Pontius ein Buffet für Alterspubertierer an – von alkoholfreiem Eierlikör über vegane Bouletten bis hin zum alkoholfreien Alt-Bier. Für die Veranstaltung sind noch Karten (12 Euro) an der Abendkasse erhältlich, Reservierung möglich unter Telefon 0173 8539118. Der Erlös fließt komplett an die Artemed-Stiftung, die die medizinische Versorgung in ärmeren Ländern unterstützt, beispielsweise in Tansania.