Abschied nach zweieinhalb Jahren Leiterin Dörte Großmann verlässt Kinderheim in Kempen

Die Krefelderin verfügt über viel Erfahrung durch therapeutische Zusatzausbildungen und Tätigkeiten. So machte sie etwa eine Ausbildung zur Tanztherapeutin, zur Traumatherapeutin und zur systemischen Paar- und Familientherapeutin. Sie arbeitete mit autistischen Kindern, war in der Integration tätig, baute den Familienservice der Hochschule Niederrhein auf, war in Krefeld in der sozialpädagogischen Familienhilfe tätig sowie in der Frauenberatungsstelle. Zuletzt arbeitete sie als Bereichsleitung in der Mutter-und Kind-Klinik in Wegberg-Dalheim, bevor sie zum St. Annenhof in Kempen kam.