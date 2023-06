Schulleiter Uwe Hötter verlässt Gesamtschule Kempen „Ich bin zum Gesamtschulfan geworden“

Wenn Uwe Hötter zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht, hinterlässt er ein wohlbestelltes Haus. Die Gesamtschule Kempen hat rund 1300 Schülerinnen und Schüler, ist beliebt. 193 Anmeldungen zählte die Schule für das neue Schuljahr – 40 mehr als im Vorjahr. Das sind so viele, dass die Gesamtschule zum neuen Schuljahr sieben Eingangsklassen bilden wird. Der erste Jahrgang macht aktuell Abitur. Längst hat sich die Gesamtschule etabliert, sich neben den beiden Gymnasien behauptet. Ein Gespräch über die Entwicklung der Gesamtschule und die Frage, was nach der Schule kommt.