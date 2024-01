Kabarett in Kempen Zwischen Alles-behalten und erfolgreich ausmisten

Es ist, als ob ein alter Freund aus seinem Leben berichtet, weniger Show, vielmehr lebensnahe Erzählung. Gut, ein klein wenig Show ist es dann doch, als Bossi zur Gitarre greift, um einen seiner Songs zu präsentieren: „Jeans, T-Shirt und Freiheit“, denn Bossi ist auch in der Musikbranche sehr erfolgreich mit mehreren Gold- und Platinauszeichnungen. Dass Ausmisten viel weiter geht, dass es ein Loslassen ist, ein Sich-neu-aufstellen, verpackt Bossi in Anekdoten. So benötige er nur die Kleidung, die er trage, die über dem Stuhl liege oder aber in der Waschmaschine Kreise drehe. Der Kleiderschrank seiner Frau hingegen sei so voll, dass hin und wieder eine Motte herauskomme und nach Luft schnappe. Und dann sind da die heiß geliebte Plattensammlung sowie die 200.000 Fotos, die er mal sortieren wollte. Eigentlich müsse sich das Verhalten ändern: Ernährung, Einkauf, Medienkonsum. Der Versuch des Digital Detox allerdings scheitert am „Büro-Klo“, wo er dann eben doch heimlich seine E-Mails checke. Mit seinem charmant humorvollen Programm zum Jahresbeginn weckt Bossi die Lust auf gute Vorsätze – und das Stöbern in alten Kisten.