Haushaltsdebatte in der Thomasstadt Viele offene Baustellen in Kempen

In Kempen soll es in diesem Jahr sichtbar voran gehen. Insgesamt sind rund 56 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen, rund 26 Millionen Euro mehr, als die Kämmerei noch bei der Einbringung des Haushalts im Herbst angesetzt hatte. Zusätzliche Mittel sind unter anderem für die Stadtwerke vorgesehen, deren Eigenkapital die Stadt Kempen als Alleingesellschafterin um 10 Millionen Euro erhöhen will; hier steht der endgültige Beschluss noch aus. Auch für Grundstückskäufe will die Stadt mehr Geld einplanen. In seiner Sitzung am Dienstagabend ebnete der Stadtrat einstimmig den Weg dafür, als er den Haushalt 2023 verabschiedete. In den Haushaltsreden wurde aber auch deutlich, dass es an vielen Stellen in der Stadt eben nicht so voran geht wie erhofft.