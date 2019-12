Letzte Weihnachtseinkäufe : Last-Minute-Geschenke zum Fest

Der Grefrather Buchhändler Karl Gross hat sogar einen Notdienst für „Very-Last-Minute-Geschenke“ eingerichtet. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen Die Vorweihnachtszeit geht in den Endspurt. Bis zum 24. Dezember sind es nur noch wenige Tage. Die Redaktion hat sich bei Geschäftsleuten in der Region einmal umgehört, wie es mit Geschenktipps auf den letzten Drücker aussieht.

Geschenke zu finden gestaltet sich nicht immer einfach. Gerade, wenn man jemanden beschenken möchte, der keinen bestimmten Wunsch geäußert hat, stellt sich die Frage: Was schenken? Bedingt durch die Tatsache, dass in wenigen Tagen Weihnachten ist, wird jetzt zudem die Zeit knapp. „Was eigentlich immer geht, ist ein schönes Gesellschaftsspiel. Es hat eine Trendwende eingesetzt. Es geht zurück zu den klassischen Spielen. Mit einem Spiel, bei dem alle am Tisch sitzen und mitmachen können, macht keiner etwas falsch“, sagt Jan Fretschen. Kartenspiele sind dabei sehr beliebt, weiß der Verkaufsleiter von Schreib- und Spielwaren Erren in Willich. Beim „Verrückten Labyrinth“ können schon die Jüngeren mitspielen und der Klassiker Monopoly darf eigentlich in keinem Haushalt fehlen.

Ein beliebtes Geschenk für Kinder ab acht Jahren ist GraviTrax. Mit der Kugelbahn zum Selberbauen lernen Kinder spielerisch Wissen über die Gesetze der Physik. Ansonsten sind bei den Mädels die Einhörner weiterhin stark im Rennen, und die Jungs mögen alles, was mit Pokémon und Paw Control zu tun hat.

Jan Fretschen von Spielwaren Erren in Willich zeigt die diesjährigen Renner, die kurz vor Weihnachten nachgefragt werden. Es sind viele Gesellschaftsspiele dabei. Foto: Norbert Prümen

Info Mit dem Geschenk gleich doppelt Gutes tun Schenken und gleichzeitig Gutes tun, das ist ebenso möglich. Im Eine-Welt-Laden – die meisten Pfarrgemeinden haben einen solchen – fair gehandelte Lebensmittel einkaufen und das Ganze zu einem schönen Präsentkorb zusammenstellen, das bringt nicht nur dem Beschenkten Freude, sondern hilft zudem den Menschen, die die Rohstoffe für die Produkte herstellen, denn sie werden fair bezahlt und nicht ausgebeutet. Hilfswerke wie zum Beispiel Misereor bieten an, Spenden zu verschenken. Eine Ziege kann einer Familie in Afrika ein kleines Einkommen bringen, und für zehn Euro können Kinder in Entwicklungsländern gegen Tuberkulose, Tetanus und Kinderlähmung geimpft werden.

Handschuhe, Schal und Mütze – die drei Gegenstände sind klassisch, und „eigentlich kann man davon gar nicht genug haben, weil auch immer wieder mal was aus der Dreierkombination verloren geht“, sagt Monika Boonekoh von Moden Pimpertz in Anrath. Ein Geschenk, das bei Frauen und Männern gut ankommt und sich kostenmäßig zudem in Grenzen hält. Ein Herrenhemd geht ebenfalls immer, denn auch diese werden am laufenden Meter gebraucht. Einen schönen Schal kann auch Sabrina Smeets vom Team „Charisma Women’s wear“ in Kempen empfehlen. „Wir führen dicke und dünne Schals für Damen und Herren. Dabei kann es ruhig mal etwas Buntes sein“, sagt die Verkäuferin. Aber auch Kleinigkeiten wie einen witzigen Schlüsselanhänger oder ein schickes Lederarmband für sie und ihn zählen zu netten Last-Minute-Geschenken. Vor dem Hintergrund, dass der Winter andauert, auch wenn die erste Frühjahrsmode schon in wenigen Wochen erwartet wird, findet Smeets einen weichen und kuscheligen Pullover als Geschenk für die Frau optimal. Und wenn der Pullover nicht passen sollte oder nicht gefällt, kann er nach Weihnachten problemlos umgetauscht werden.

Wer gerne liest, für den hat Karl Gross von der Grefrather Buchhandlung einen besonderen Tipp. Es handelt sich um das Buch „Anmut und Feigheit“ von Frank Schulz. „Es sind tiefsinnige Erzählungen, mal frech und mit schrägem Humor kombiniert, mal melancholisch. Der Autor ist ein virtuoser Erzähler“, sagt Gross. In Sachen Vorlesen setzt er auf die Autorin Alexandra Maxeiner und ihre Werke „Alles lecker“ und „Alles Familie“. Wobei die Illustrationen von Anke Kuhl nicht nur die kleinen Zuhörer begeistern.

Nicht zu vergessen sind die Vierbeiner in den Familien, allen voran der Hund. Knabberleckerlis schmecken dem vierbeinigen Freund zu Weihnachten gut, und wenn die Familie den Hirschbraten tranchiert, hat Hund nichts gegen ein getrocknetes Rehunterbein einzuwenden. „Natürlich können ein Hundespielzeug, eine Kuscheldecke oder ein Hundebett ebenso gut verschenkt werden. Es kommt darauf an, was man investieren möchte“, sagt Manfred Mrowka vom Rohpott in St. Tönis.

Mit einem Gutschein liegt ein Schenkender eigentlich immer richtig, wobei nicht immer ein direkter Warenwert verschenkt werden muss. Man kann auch Zeit verschenken. Ob für einen schönen Spaziergang, einmal Fahrrad putzen oder zehnmal freiwillig Spülmaschine ein- und ausräumen – der Phantasie sind bei solchen Gutscheinen keine Grenzen gesetzt.

Schön ist es ebenfalls, einen Besuch im Niederrheinischen Freilichtmuseum Grefrath mit anschließendem Essen im Pfannekuchenhaus unter den Weihnachtsbaum zu legen oder zu einem gemeinsamen Schlittschuhlaufen im Grefrather Eissport- und Eventpark einzuladen. Ein Gutschein für einen Sauna- oder Schwimmbad-Besuch der Sauna- und Wasserwelt Aqua Sol in Kempen oder dem Willicher Freizeitpark De Bütt kann ebenso begeistern.