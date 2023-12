Stimmung in Kempen am 23. Dezember „Last Christmas“-Party im Kolpinghaus

Info

Weihnachtsparty Karten für „Last Christmas“ am Samstag, 23. Dezember, (Einlass ab 18 Uhr) im Kolpinghaus, Peterstraße 24 in Kempen, kosten an der Abendkasse 12, im Vorverkauf 10 Euro (www.eventfrog.de, im Kolpinghaus und unter Telefon 0160 97978099).

Karnevalssitzung Die große Sitzung der KG Weiß und Blau Kamperlings findet am Samstag, 20. Januar, 19.11 Uhr, ebenfalls im Kolpinghaus statt. Karten gibt es unter Telefon 0160 97978099.