Wo Bürger bald Obst pflücken können Landwirte legen Streuobstwiese an St. Peter an

Er hob beim offiziellen Termin am Donnerstag noch einmal die Bedeutung der Landwirtschaft hervor. „Ich stehe hundertprozentig hinter der Landwirtschaft. Wir dürfen nie vergessen: Sie sichert unsere Ernährung“, so Dellmans. Die Anlage wollen die Stadt und die beiden Landwirtschaftsfamilien künftig gemeinsam pflegen. Jeder Bürger kann auf der Bank an der Wiese Platz nehmen und künftig auch in haushaltsüblichen Mengen Obst ernten.