Pläne für neues Wohngebiet in Kempen Lärmwerte für ehemaliges Gärtnerei-Areal sind problematisch

Das Planverfahren für das künftige Wohngebiet auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Merholz am Krefelder Weg in Kempen geht jetzt in die nächste Runde. Der Planungsausschuss des Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. Auf dem gut drei Hektar großen Areal will die Firma Nyoo Real Estate GmbH mit Sitz in Köln neuen Wohnraum in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern schaffen.