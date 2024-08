Sammelsamstag in Kempen Kurioses aus dem Keller für das Landesmuseum

Da wurde Vergangenheit Gegenwart: Am Samstagnachmittag besuchten zahlreiche Bürger aus dem Kreis Viersen vor dem Franziskanerkloster den Museumscontainer des „Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ und brachten mit, was sie auf Speichern, in Schränken und Kellern gefunden hatten: Ausstellungsstücke für das Landesmuseum, das jetzt im Behrensbau am Mannesmannufer in Düsseldorf entsteht. Gegenstände, die das wechselhafte Leben vergangener Jahrzehnte dokumentieren.