Ausblick auf die neue Kultur-Saison in Kempen Kulturprogramm auf hohem Niveau

Das besondere Angebot an Konzerten oder Kabarett und Comedy ist über die Grenzen der Stadt bekannt und beliebt. Umfangreich und vielfältig ist auch das Programm für die neue Saison 2024/2025, das nach den Sommerferien startet. Der stellvertretende Kulturamtsleiter Martin Klapheck stellte die Angebote in den verschiedenen Reihen in der Sitzung des Kulturausschusses vor.