Kunstprojekt am Niederrhein Künstler unterwegs zwischen Stadt und Land

Zunächst war es nur ein Gewächshaus. Aber kein typisches Häuschen mit viereckigem Grundriss und Giebeldach, sondern ein Gebilde, das eher wie ein halber Fußball aussieht: eine geodätische Kuppel, die aus einem Geflecht vieler Dreiecke besteht, die miteinander verbunden sind. Durch den speziellen Aufbau soll ganztägig rundum Sonnenlicht auf die Pflanzen fallen. Solch ein Gewächshaus entdeckte Ilse Gabbert, als sie unterwegs war und sich gedanklich mit dem Verhältnis von Stadt und Land auseinandersetzte. „Ich lebe in der Stadt, aber ich bin auch viel draußen in der Natur unterwegs“, sagt die Krefelderin. Sie fotografierte das Gewächshaus und ein weiteres, das in der Nähe stand, und machte es zum Ausgangspunkt ihrer weiteren Arbeit.