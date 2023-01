Künstler aus Kempen verstorben Trauer um Thomas Niermann

Das künstlerische Schaffen war für den Beuys-Verehrer stets verbunden mit gesellschaftlichem und sozialem Engagement. So organisierte er unzählige Kunstaktionen mit Kindergarten- und Schulkindern, Vereinen und Kirchen im In- und Ausland. Als 2008 der erste Jugendkulturpreis der evangelischen Kirche im Rheinland vergeben wird, verlieh der Kempener der Preisverleihung seinen künstlerischen Stempel. Unter dem Motto „Kinder stark machen“ führte er Anfang der 2000er Jahre mit über 200 Kindern aus neun Kempener Kindergärten eine Mal-Aktion durch. 2006 entwarf er mit Grundschülern an der Astrid-Lindgren-Schule und an der St. Huberter Grundschule für die Schulhöfe farbenprächtige Stelen.