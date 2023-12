Ausflugstipp für Familien Krippenfiguren „erzählen“ in St. Hubert von Weihnachten

Maria befindet sich am Velbuschpfad, Josef mit einigem Abstand am Heideweg, das Jesuskind am Pielenhof. Mehrere Hirten sind im Kendeldorf unterwegs: Den Hirten finden Besucher an der Aldekerker Straße, die Hirtin am Beyertzhof, den Hirtenjungen an der Hülser Landstraße und ein Schaf am Hahnendyk. Wer hören möchte, was der Esel zu sagen hat, geht zur Orbroicher Straße, ein Gastwirt ist an der Anton-Hochkirchen-Straße zu finden, der Engel an der Straße Zur Kaplanei und der Stern auf dem Hohenzollernplatz.