Angebot in Kempen Krimi-Autorin Tina Schlegel öffnet „Schreibwerkstatt“ in der Burg

Sie war Regieassistentin, Drehbuchautorin und Redakteurin, bevor sie als freiberufliche Kulturjournalistin tätig wurde. Krimi-Fans kennen ihre Bodensee-Krimis um die Kommissare Sito und Cora Merlin, Ende März erscheint mit „Vier Herzen am See“ ein neuer Roman vom Bodensee aus Schlegels Feder, in dem es romantischer zugeht. 2020 zog die Autorin der Liebe wegen an den Niederrhein, in Kempen ist sie nun zu Hause. Immer gab sie in den vergangenen Jahren auch Schreibkurse – ab 2016 zunächst in Bayern, seit Herbst 2022 bei der VHS in Moers und nun auch in Kempen. In der „Schreibwerkstatt“ geht es darum, Spaß am freien Schreiben und am gemeinsamen Erarbeiten von Texten zu entwickeln, heißt es in der Ankündigung der VHS. Bewusst gebe es keine Beschränkung auf einzelne Genres, Vielseitigkeit sei geradezu erwünscht.