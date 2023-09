Unfälle am Kempener Außenring Kreuzungen an der B 509 sollen entschärft werden

An der Kreuzung des Kempener Außenrings (B 509) mit der Vorster Straße (L 361) kracht es besonders häufig. Oft gibt es Unfälle beim Abbiegen, wenn ein Autofahrer nach links von der Bundesstraße auf die Landstraße abbiegen will, dabei aber nicht auf den entgegenkommenden Verkehr achtet. Im Januar beispielsweise kam es auf der Kreuzung zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter: Ein Lkw-Fahrer fuhr über die B 509 in Richtung Mülhausen auf die Kreuzung der Vorster Straße zu, bog dort nach links in Richtung Vorst ab und nahm damit dem Fahrer eines Kleintransporters, der ihm entgegenkam, die Vorfahrt. Der Transporterfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt.