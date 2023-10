Kunst im öffentlichen Raum „Kreisbank“ soll wieder einen Platz in Kempen finden

Aktuell ist das Thema „Kreisbank“ in engagierten Händen. Heinz Wiegers, erster Vorsitzender des Vereins für Stadtgeschichte und Denkmalpflege, „Denk mal an Kempen“, ist mit Mitstreitern wie Gilbert Scheuss und Edith Stefelmanns aktiv geworden und im engen Austausch mit dem Kulturamt. Sie sind auch in Kontakt mit dem Künstler, der bereit ist, einer Instandsetzung zuzustimmen, auch wenn dadurch eine leichte Veränderung an der Skulptur vorgenommen wird.