Keller seit Monaten unter Wasser Gutachten zu Wasser in Voesch liegt vor

Anwohner in Kempen-Voesch haben die Nase voll: Seit dem Herbst 2023 haben sie immer wieder Wasser in den Kellern ihrer Häuser. Die Pumpen laufen, es wird gewischt, das kalte Wasser in die Eimer gewrungen. Der über Monate andauernde Kampf gegen das Wasser ist zermürbend. Mal habe das Wasser drei Zentimeter hoch gestanden, mal fünf oder mehr, nach dem letzten Starkregen waren es jetzt wieder 16 Zentimeter, berichtet ein Anwohner aus Voesch.