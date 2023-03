Straße wird gesperrt Fahrbahn der K11 in Kempen wird im April saniert

Wie der Kreis weiter mitteilte, sollen die Arbeiten in zwei Bauabschnitten mit einer Gesamtdauer von rund drei Wochen durchgeführt werden. Im ersten Bauabschnitt wird der Krefelder Weg auf einer Länge von rund 450 Metern zwischen den Einmündungen Von-Galen-Straße und Von-Ketteler-Straße saniert. Im ersten Bauabschnitt sind die Einmündungen Von-Galen-Straße (Süd) sowie die Einmündung Hellnerstraße (West) an der K11 gesperrt. Am Knotenpunkt Krefelder Weg/Von-Ketteler-Straße/Hellner Straße (Ost) wird in beiden Bauabschnitten der Verkehr über eine Ampel geregelt. Die Ein- und Ausfahrt an der Von-Ketteler-Straße und der Hellner-Straße ist im ersten Bauabschnitt von und nach Osten frei, im zweiten Bauabschnitt von und nach Westen frei. Im zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 550 Metern zwischen den Einmündungen Von-Ketteler-Straße und der Rampe zur B509 saniert. Auch wird im Bereich des Knotenpunkts Krefelder Weg/Rampe ein Fahrbahnteiler eingebaut. Die Arbeiten im ersten Abschnitt dauern rund eine Woche, die im zweiten Abschnitt rund zwei Wochen. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 370.000 Euro.