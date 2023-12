Eltern sprechen von „Kita-Strophe“ Krankheitswelle schränkt Kita-Betreuung ein

Die Personal-Situation in den städtischen Kitas in Kempen ist ebenfalls angespannt. In acht von neun städtischen Kindergärten fehle krankheitsbedingt Personal, erklärte der zuständige Erste Beigeordnete Bennet Gielen auf Anfragen besorgter Eltern in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Das mache auch die Kürzung von Betreuungszeiten erforderlich, so Gielen. Davon besonders betroffen sind aktuell die Kitas „Tabaluga“ und „Lupilus“ in St. Hubert. Sofern möglich, versucht das Jugendamt Betreuungskräfte aus anderen Einrichtungen in besonders von akutem Personalmangel betroffenen Kitas einzusetzen. Aber das geht nach Angaben von Jugendamtsleiterin Nicole Drese-Hampe nur bedingt. Die städtischen Kitas seien in diesem Herbst von der Krankheitswelle besonders betroffen, so Gielen. Im vorigen Jahr hätte die Stadt bei der damaligen „Grippewelle“ noch Glück gehabt, da seien die Einrichtungen der freien Träger (etwa der Kirchen) besonders vom Personalmangel betroffen gewesen.