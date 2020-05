Krankenhaus Kempen : Hospital öffnet Intensivstation für Neuaufnahmen

Der Betrieb im Hospital zum Heiligen Geist in Kempen läuft wieder normal, die Intensivstation ist voll in Betrieb. Rettungswagen fahren die Klinik wieder an. Foto: Wolfgang Kaiser

KEMPEN Das Kempener Krankenhaus kehrte am Mittwoch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamtes des Kreises Viersen zum Normalbetrieb zurück. Die Tests der Kontaktpersonen der fünf mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter haben nur negative Befunde ergeben.

Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen gab am Mittwoch Entwarnung: Das Krankenhaus kehrte in den Normalbetrieb zurück. Dies bestätigte auch das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Viersen. Rettungswagen können die Klinik nun wieder regulär ansteuern. Wie berichtet, war wegen einiger Corona-Fälle beim Personal in den vergangenen Tagen die Intensivstation nicht weiter belegt worden. Der Rettungsdienst hatte das Hospital deshalb vorübergehend nicht angefahren.