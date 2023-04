Jiddische Musik und Gedichte von Mascha Kaléko Konzert des Trios Bernshteyn in St. Peter weckt Frühlingsgefühle

Jiddische Musik ist „in“. Diesen Schluss jedenfalls legt der große An­drang nahe, unter dem das Trio Bernshteyn am Sonntag in der Kapelle St. Peter auftrat. Etli­che Zuhörer hatten nur noch Steh­plätze ergattern können, als Ute Bernstein (Geige, Gesang, Rezitati­on), Achim Lüdeke (Gitarre, Ge­sang) und Peter Hohlweger (Akkor­deon) zu ihren Instrumenten griffen. In ihrem „der Liebe gewidmeten“ Programm begaben sich die drei Musiker auf die Spuren der deutsch­sprachigen jüdischen Lyrike­rin Ma­scha Káleko (1907-1975). Ge­bürtig aus Galizien, war sie in der Weima­rer Republik eine wichtige Vertrete­rin der Neuen Sachlichkeit, bevor sie angesichts des NS-Terrors 1938 in die USA emigrierte. Von dort wan­derte sie 1960 mit ihrem Mann nach Israel aus.