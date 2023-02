Energiewende in Kempen Konzentrationszone für Windräder vor dem Aus

Bei diesem Thema herrscht in der Politik in Kempen Einigkeit: Dem Ausbau der Windenergie will man im Zuge der Energiewende auch in der Thomasstadt in den nächsten Jahren nicht im Weg stehen. Bislang gibt es im Stadtgebiet eine einzige so genannte Konzentrationsfläche, auf der derzeit fünf Windräder stehen. Sie ist seit 1998 im Flächennutzungsplan entsprechend ausgewiesen. Außerhalb dieser Zone am östlichen Stadtrand – nördlich der B 509 zu Hüls hin – gibt es keine weiteren erlaubten Standorte. Das soll sich aber nun bald ändern. Im Planungsausschuss des Kempener Stadtrates berichtete Planungsamtsleiterin Sabrina Bonney jetzt über die Ausgangslage und die Möglichkeiten, die Konzentrationszone im Flächennutzungsplan aufzuheben.