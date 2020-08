Kontrollaktion in Kempen : Bußgelder für illegale Badegäste

Kontrollaktion in Kempen

Etliche Autos, die verbotenermaßen im Bereich des Sees abgestellt worden waren, wurden am Samstagnachmittag abgeschleppt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Das hochsommerliche Wetter lockte wieder zahlreiche illegale Badegäste zum Königshüttesee. Die Behörden setzten ihre Kontrollen am Wochenende fort. Es wurden Bußgelder verhängt und Autos abgeschleppt.

Am Wochenende kontrollierten Stadt Kempen, Kreis Viersen und Polizei wieder mehrmals das Gelände des ehemaligen Baggersees zwischen Kempen und St. Hubert.

Wie Stadtsprecher Christoph Dellmans am Sonntag auf Anfrage mitteilte, war es am Freitagnachmittag bei einer Kontrolle zu Handgreiflichkeiten zwischen Mitarbeitern des Kempener Ordnungsamtes und zwei Personen, die sich illegal am Königshüttesee aufhielten, gekommen.