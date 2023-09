Sparmaßnahmen umgesetzt Kempen konsolidiert den städtischen Haushalt

Aber auch der Bürger wird über Anpassungen bei bestimmten Gebühren am städtischen Sparprogramm direkt beteiligt. So gibt es seit diesem Jahr in Kempen eine Zweitwohnungssteuer. Sie soll 300.000 Euro an zusätzlichen Einnahmen generieren. Die Erhöhung der Parkgebühren auf den bewirtschafteten städtischen Parkplätzen mit der Einführung einer Parkgebühr auch an Samstagen schlägt mit einem Einnahmenplus von jährlich 264.500 Euro zu Buche. Die 2022 erhöhte Grundsteuer beschert der Stadt Kempen Mehreinnahmen von rund 266.700 Euro pro Jahr.