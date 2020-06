Kommentar : Kommt nun endlich der große Wurf?

Jahrelang bastelten die Verantwortlichen des Kempener Kulturamtes an einer zeitgemäßen Präsentation der Ausstellung im städtischen Kramer-Museum. Immer wieder gab es Verzögerungen, etwa durch die unvorhersehbaren erheblichen Probleme mit der Elektroninstallation des Klosters.

Eine Frage in der Diskussion ums Museum bleibt indes nach wie vor unbeantwortet: Was ist eigentlich mit dem geplanten Windabweiser als Schutz für die Automatiktüren am Museumseingang? Dazu hörte man zuletzt aus dem Hochbauamt gar nichts mehr. Eine Fachfirma, die bereits mit der Problemlösung beauftragt war, hatte den Auftrag unerledigt wieder zurückgegeben. Was seinerzeit wie ein Schildbürgerstreich wirkte, hat von seiner besonderen Kuriosität bisher nichts eingebüßt.