Kommentar : Schwieriges Werben um Stimmen

Kempen Wahlkampf in Corona-Zeiten ist für Politiker auf dem Lande kein leichtes Geschäft. Einige nutzen die Sozialen Medien, um ihre Botschaften unters Wahlvolk zu bringen. Damit erreichen Sie zwar viele potenziellen Wähler, aber das ersetzt nicht die persönliche Begegnung mit den Bürgern.

Die ist am ehesten im klassischen Straßenwahlkampf an Info-Ständen auf Marktplätzen, in Fußgängerzonen oder bei Podiumsdiskussionen in Schulen oder in Veranstaltungshallen möglich. Dort können sich die Wähler ein authentischeres Bild von den Kandidaten machen, können Fragen stellen, zu Themen beispielsweise, die sie besonders bewegen.