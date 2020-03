Kommentar : Radfahrer haben es oft nicht einfach

Der Verkehr ist für Radfahrer in Kempen ein Problem, das gilt freilich auch für andere Städte. Für viele andere Städte sogar. Es geht auch anders, das zeigen einige Beispiele, allerdings liegen diese Städte im Ausland, in Holland oder Dänemark beispielsweise.

Die Interessenvertreter der Fahrradfahrer weisen seit Langem darauf hin, was man tun kann, um die Innenstädte für die Radler sicherer zu machen. Oft stoßen sie auf Verständnis, aber passieren tut nichts. Es ist nach wie vor so: Viele Autofahrer betrachten die Straße als ihr ureigenes Gebiet, in dem andere nur stören und tunlichst wegbleiben sollen.