Benefizkonzert des Lions Clubs in Kempen Kolpinghaus für „Swinging Christmas“ ausverkauft

Weihnachtliche Klänge gab es zu Beginn und am Ende, von „Oh come all ye faithful“, „Winter Wonderland“ und „Hark! The Heralds Angels sing“ über den Mitsing-Song „Feliz Navidad“ und „A Charlie Brown Christmas“ bis zu dem Ohrwurm „All I want for christmas“, bei dem Adjana und Arakelian sich gegenseitig zu mitreißenden musikalischen Glanztaten anspornten. Dazwischen erklangen Titel wie der„Worksong“ von Ned Adderley, das bekannte „Mr. Bojangles“ und „ Joy to the world“. Seine Eigenkomposition „Wieder kein Oscar“ hatte Türk frisch neu arrangiert. Adjana durfte mit „It had better be tonight“ noch einmal seine warme, kraftvolle Stimme erklingen lassen.