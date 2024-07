Spielerisch CO2 sparen Klima-Taler-App in Kempen gut angelaufen

Seit drei Monaten wird in Kempen die Klima-Taler-App genutzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, nutzen inzwischen 910 Bürgerinnen und Bürger im Team Kempen die App und Kostenpflichtiger Inhalt sammeln mit klimafreundlichem Verhalten, beispielsweise durch Radfahren statt Autofahren, Klima-Taler. Die Stadt wertet den Klima-Taler als großen Erfolg: „Insgesamt wurden im laufenden Jahr durch den Verzicht auf Autofahrten sowie einen sparsamen Umgang mit Energie in Kempen 68 Tonnen CO 2 weniger ausgestoßen“, heißt es aus dem Rathaus: „Allein im Juni belief sich die Menge auf rund 20,6 Tonnen CO 2 . Damit konnte sich Kempen zum zweiten Mal in Folge den ersten Tabellenplatz im Klima-Wettbewerb der Kommunen sichern.“ Die Klima-Taler-App wird auch an Kempener Schulen genutzt: Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium (Platz 4 auf der Liste) und das Gymnasium Thomaeum (Platz 1 auf der Liste) nehmen laut Stadt mit ihren Schulteams sehr erfolgreich an der Klima-Challenge teil.