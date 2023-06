Wohnen in Kempen Kleines Neubaugebiet am Krefelder Weg geplant

Es ist genau vier Jahre her. Im Juni 2019 teilte das Mönchengladbacher Bauunternehmen Dornieden mit, auf dem rund 4,1 Hektar großen Areal des damaligen Gartenbaubetriebs Merholz am Krefelder Weg in Kempen 40 Wohneinheiten in Doppelhaushälften bauen zu wollen. Dornieden hatte seinerzeit den Baubeginn für 2021 und die Fertigstellung der Häuser für 2022 angekündigt. Allerdings fehlte noch das notwendige Baurecht. Die Politik im Planungsausschuss des Kempener Stadtrates zeigte sich seinerzeit erstaunt über die Ankündigung des Investors. Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes wurde abgelehnt. Wenn schon auf dem Gelände, das an den Kempener Außenring grenzt, gebaut werde, dann sollten dort auch Mehrfamilienhäuser entstehen, am besten mit Mietwohnungen zu bezahlbaren Preisen, hieß es damals.