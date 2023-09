Mehr als 6000 Kilometer zurückgelegt LvD-Klasse gewinnt bei Wettbewerb „Schulradeln“

Die Klasse 9c des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums in Kempen ist als Siegerklasse im diesjährigen Schulradeln-Wettbewerb ausgezeichnet worden. Mit 6.628,4 Kilometern legten die Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund die meisten Kilometer zurück. Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche zeichnete Landrat Andreas Coenen (CDU) nun die Sieger aus und übergab einen Scheck über 300 Euro an die Neuntklässler. Der zweite Hauptgewinn ging an die Klasse 4a der Kempener Astrid-Lindgren-Schule für die meisten aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb der Klasse.