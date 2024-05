Mit Rainmaker und Gong Klangimpressionen in Kempens ältestem Gotteshaus

Zu hören waren an diesem Abend auch verschiedene Klangschalen, der faszinierende Mundbogen, die Hand Pan, die umgedreht Dank im Innern versteckter Flummis einen ungewohnt heiteren Klang entfaltete, und verschiedene Obertonflöten. Ein Gong verbreitete tiefschwingende Töne, die in der Körpermitte nachklangen, mit Besen berührt indessen zärtlich umgarnten. Er habe auch über den Ukraine-Krieg geschrieben, denke aber, dass dazu alles gesagt sei, es blieben noch Klänge. Eindrucksvoll voluminös und bis an die Schmerzgrenze entfaltete der Gong seine Klangbreite – Sirenen, Raketen, berstende Explosionen, Angst in Geräuschen, spürbar am eigenen Körper.