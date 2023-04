Gemüse wachsen sehen Hochbeete für Kempener Kitas

Angepflanzt werden soll, was den Kindern gut schmeckt. Aufgestellt werden soll das neue Hochbeet in der Nähe der schon vorhandenen Beete, in denen Blumen wachsen. Das neue Hochbeet geht auf eine Anregung der FDP-Fraktion im Kempener Stadtrat zurück. Sie hatte im vergangenen Jahr beantragt, für jeden Kindergarten in Kempen mindestens ein Hochbeet zur Verfügung zu stellen; der Jugendhilfeausschuss beauftragte daraufhin die Verwaltung, allen Einrichtung, die solch ein Beet wünschten, eines zur Verfügung zu stellen, sofern der Sponsor geklärt wäre. Hochbeete nähmen nur wenig Platz ein, könnten aber Großes bewirken, formulierte es Fraktionsvorsitzender Bernhard Lommetz damals in dem Antrag. Durch die Pflege lernten Kinder schon früh, wo Gemüse herkommt und wie Lebensmittel hergestellt werden.