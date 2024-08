Umfangreiche Baumaßnahmen geplant Kita „Kleine Hände“ in Kempen wird neu gebaut

Die Kindertagesstätte „Kleine Hände“ an der Fröbelstraße in Kempen soll von zwei auf vier Gruppen erweitert werden. Statt anzubauen, haben sich die evangelische Gemeinde Kempen und der Evangelische Kirchenkreis Krefeld-Viersen als Träger dazu entschieden, das Gebäude abzureißen und neu zu bauen – allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Kinder können die Arbeiten durch den Bauzaun beobachten.