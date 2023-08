Party ausverkauft, Hindernislauf top Kirmes-Wochenende in Tönisberg ein voller Erfolg

Generell könne man von einer Rekord-Kirmes sprechen, was die Besucherzahlen angehe, fügt Kube hinzu. Erstmalig hat die Bruderschaft die Veranstaltung in kompletter Eigenregie durchgeführt und dabei auf einige Neuerungen gesetzt. Die fingen schon beim Festzelt an, das in diesem Jahr erstmalig mit einer überdachten Terrasse daherkam. Dort konnten die Besucher gemütlich sitzen, essen oder etwas trinken, und dabei den Blick über den Kirmesplatz mit seinen Buden, Kinderkettenkarussell und Hüpfburg genießen. Mit der großen 80er und 90er Party trafen die Schützen voll ins Schwarze: Das Zelt war ausverkauft. Für das nächste Jahr plant die Bruderschaft den Querfeldein-Hhindernislauf für Groß und Klein am Familientag fest mit ein.