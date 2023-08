Das Bergdorf feiert Kirmes und Party ab Freitag in Tönisberg

Nun wird in Tönisberg nur alle vier Jahre ein Schützenfest gefeiert – laut Satzung immer am vierten Wochenende im August. Doch auch in den Jahren ohne Schützenfest wird im August im Bergdorf gefeiert, denn jedes Jahr gibt es die Sommerkirmes, bei der die Schützen nach Leibeskräften mit anpacken. In Kooperation mit der Stadt Kempen füllt die Bruderschaft die Sommerkirmes mit Leben, stellt bei den Veranstaltungen am kommenden Wochenende beispielsweise das Thekenpersonal.