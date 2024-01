Kirche in Kempen Kirchengemeinde sucht neue Wege für die Zukunft

Zunächst will man analysieren, wie die Viertel und Quartiere in der Stadt aufgestellt sind, wer dort lebt, was angeboten wird. Dann geht es darum, Experimente zu wagen, neue Formen auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Aktuell sind die Organisatoren auf der Suche nach Menschen, die dabei in Arbeitsgruppen oder auch mal nur punktuell mit nach Lösungen suchen wollen. Gebraucht werden „inspirierende, kreative, vielleicht auch mal ganz ungewöhnliche Ideen“, appelliert die Kirchengemeinde an Kempenerinnen und Kempener, mitzumachen – egal in welchem Alter. Interessierte können sich melden per E-Mail an info@kirche-fuer-kempen.de oder im Pfarrbüro, Telefon 02152 8971020.