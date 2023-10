Klimaschutz in Kempen Kirchengemeinde setzt auf Solarstrom für Kita Christ König

An der Kita Christ König am Concordienplatz im Kempener Hagelkreuz sind zwei größere Neuanschaffungen in Betrieb genommen worden. Zum einen hat die Kita jetzt eine Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach, zum anderen steht den Kindern in der Turnhalle jetzt eine große Schaukel- und Kletteranlage zur Verfügung. Insgesamt wurden rund 35.000 Euro investiert.