200 Jahre Chorgeschichte Kirchenchor Laudate feiert das 200-jährige Bestehen

Auf ein ungewöhnliches Jubiläum bereitet sich derzeit der katholische Kirchenchor Laudate aus Kempen vor: Er kann in diesem Jahr auf eine 200-jährige Geschichte zurückblicken. Seit 1824 gestaltet der frühere Propstei-Cäcilien-Chor Kempen die Gottesdienste an St. Mariä Geburt. Aktuell probt er für den Jubiläums-Festgottesdienst am Sonntag, 16. Juni, um 9.30 Uhr.