Aktion der Gleichstellungsbeauftragten Kino am Weltfrauentag zeigt „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“

Auch die Gleichstellungsbeauftragten der Städte und Gemeinden setzen sich in ihrer täglichen Arbeit für eine Gesellschaft ein, in der alle Menschen unabhängig vom Geschlecht die Chance haben, frei von Gewalt zu leben und am wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben teilzuhaben. Sie nehmen den 8. März zum Anlass, die bisherigen Erfolge in der Geschichte des Ringens um Gleichberechtigung zu feiern.