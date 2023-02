Für Mütter, Töchter, Freundinnen Kempener Lichtspiele zeigen Film „Wunderschön“ zum Weltfrauentag

Dieses Angebot ist vielfältig und soll Frauen konkrete Hilfestellung in ihrer individuellen Lebenslage geben. In Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs, in Fällen sexueller Belästigung oder bei Fragen zu Trennung und Scheidung und ähnlichen Themen steht die Gleichstellungsstelle allen Kempener Bürgerinnen als erste Anlaufstelle telefonisch (02152 9171400), per E-Mail (gleichstellungsbeauftragte@kempen.de) oder persönlich in ihrem Büro im Rathaus am Buttermarkt zur Verfügung.