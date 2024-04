Für Familien in Kempen Kindertagespflege hat noch Plätze für Kleine ab August frei

Was die Kindertagespflege bietet und wie Eltern in Kempen einen Betreuungsplatz fürs Kind finden, darüber wollen die Tagesmütter im Rahmen einer Aktionswoche zur Kindertagespflege informieren: Am Montag, 15. April, stehen sie von 16 bis 18 Uhr auf dem Spielplatz an der St. Töniser Straße, an der Kreuzkapelle, Eltern für Fragen rund um die Tagespflege zur Verfügung.