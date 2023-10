Nummer gegen Kummer in Kempen „Die Kinder üben mit uns das Reden“

Die Palette der Anrufe sei ungeheuer vielfältig, berichten die Ehrenamtler aus Kempen. Ihr Ziel: dem Kind oder Jugendlichen zu helfen, selbst einen Weg zu finden, sich Ansprechpartner zu suchen. „Dafür gibt es kein Schema F“, sagt Wolfgang. „Aber in einer Mobbing-Situation kann ich zum Beispiel fragen: ,Wen hast du an deiner Seite? Was sagen deine Eltern dazu?‘“ Das Gespräch mit dem anonymen Begleiter am Telefon kann dazu beitragen, in der Realität einen Ansprechpartner zu suchen, „die Kinder üben bei uns das Reden“, sagt Anita.