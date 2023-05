Für Familien in Kempen Kinder trödeln am 3. Juni auf dem Buttermarkt

Dass der beliebte Kindertrödelmarkt jetzt schon stattfindet, ist neu. Normalerweise liegt der Termin zu Ferienbeginn, doch da in diesem Jahr die Sommerferien mitten in der Woche, nämlich am Donnerstag, 22. Juni, starten, habe man ausnahmsweise ein früheres Datum gewählt, nämlich das erste Juni-Wochenende, teilt der Kinderschutzbund Kempen mit. Der Ortsverband selbst bietet beim Kindertrödelmarkt Artikel aus seinem Secondhand-Lädchen an. Das Lädchen befindet sich im Elterncafé im „Campus“ am Spülwall 11, dort sind günstig Baby- und Kinderkleider erhältlich. Der Erlös fließt in die Projekte des Ortsverbandes, mit dem Kauf dort unterstützen Familien damit auch die Arbeit des Kinderschutzbundes vor Ort.