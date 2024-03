Kinderschutzbund Kempen bildet Berater aus Wer hilft mit bei der „Nummer gegen Kummer“?

Wenn Kinder und Jugendliche Kummer haben, können sie sich an die „Nummer gegen Kummer“ wenden. Unter der kostenfreien Rufnummer 116111 suchen täglich bundesweit tausende junge Menschen in schwierigen Situationen Rat und Unterstützung am Kinder- und Jugendtelefon – und damit auch bei Beraterinnen und Beratern des Kinderschutzbundes Kempen.